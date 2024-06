Résultat des européennes à la Copechagnière : l'élection 2024 en direct

17:24 - Tendance favorable à Renaissance à la Copechagnière ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Copechagnière lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,37%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,49%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,56% contre 60,44%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Copechagnière quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 13,82% au premier tour, contre 39,14% pour le binôme Divers droite. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Divers droite finir gagnant.