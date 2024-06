En direct

19:16 - Quel candidat vont désigner les supporters de la gauche à Chavagnes-en-Paillers ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait obtenu 3,93% à Chavagnes-en-Paillers, contre 30,79% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les études sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chavagnes-en-Paillers, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,24% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Chavagnes-en-Paillers, entre les 30,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,5% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,96% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Chavagnes-en-Paillers ? Les sondages d'opinion dessinent un Jordan Bardella à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le porter à 28% à Chavagnes-en-Paillers, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les électeurs de Chavagnes-en-Paillers penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Chavagnes-en-Paillers lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,5%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 20,52%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 33,28% contre 66,72%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 11,58% au premier tour, contre 45,62% pour le binôme Divers droite. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Divers droite qui remportera le plus de voix, avec 60,40% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Chavagnes-en-Paillers, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler avisé au moment du scrutin de ce dimanche. La liste de Jordan Bardella ne finissait que deuxième lors des européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 30,79%, contre 18,48% pour le RN.

11:45 - Chavagnes-en-Paillers : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et la situation socio-économique de Chavagnes-en-Paillers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,22%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (77,6%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,11%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 268 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,48%) et le nombre de résidences HLM (8,18% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Chavagnes-en-Paillers mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,47% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Chavagnes-en-Paillers : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 1 423 électeurs de Chavagnes-en-Paillers s'étaient rendus aux urnes (soit 53,46%). Le taux de participation était de 41,16% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Chavagnes-en-Paillers À Chavagnes-en-Paillers, l'une des clés des élections européennes 2024 sera incontestablement la participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,14% au premier tour et seulement 59,98% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 699 personnes en âge de voter dans la commune, 20,34% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 20,45% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.