Résultat des européennes à Chaussan : l'élection 2024 en direct

17:22 - Les votants de Chaussan penchaient pour Macron à la présidentielle

Chaussan avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,39%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 28,61% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,24% contre 62,76%. Le RN ratait aussi la première marche à Chaussan quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,82% au premier tour, contre 32,63% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de voix, avec 67,65% sur la seule circonscription recouvrant la commune.