19:22 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à la Boissière-de-Montaigu pour ces européennes 2024 ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,71% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 3,56% à la Boissière-de-Montaigu, contre 26,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à la Boissière-de-Montaigu lors des européennes ? Si à l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote chiffrent une évolution du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à la Boissière-de-Montaigu Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 18,53% contre 40,91% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 30,97% contre 69,03%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 14,51% au premier tour, contre 39,76% pour le binôme Divers droite. Au second round, c'est encore un binôme Divers droite qui va cumuler le plus de voix, avec 67,62% sur la seule circonscription recouvrant La Boissière-de-Montaigu.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Regarder en arrière peut encore sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à la Boissière-de-Montaigu lors des précédentes élections européennes, avec 26,61% des voix. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 17,89% dans la commune. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 11,81%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à la Boissière-de-Montaigu Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à la Boissière-de-Montaigu comme dans toute la France. Avec ses 2 279 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 132 entreprises, La Boissière-de-Montaigu permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 21,66 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 20,83 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 45,14% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,6%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 672 euros/an. La Boissière-de-Montaigu incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - La Boissière-de-Montaigu : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 939 inscrits sur les listes électorales à la Boissière-de-Montaigu, 54,98% avaient participé à l'élection, contre une participation de 42,17% en 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,28%. À la Boissière-de-Montaigu, 73,01% des habitants avaient participé.

09:30 - Participation à la Boissière-de-Montaigu : quelles perspectives pour les européennes ? À la Boissière-de-Montaigu, le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères importants de ce scrutin européen 2024. Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,36% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 19,98% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,37% au premier tour. Au deuxième tour, 61,56% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à la Boissière-de-Montaigu ?