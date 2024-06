Résultat des européennes aux Brouzils : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,13% contre 41,78% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 34,29% contre 65,71%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis aux Brouzils par la suite, lors des élections du Parlement, avec 14,86% au premier tour, contre 37,62% pour le binôme Divers droite. Sur la commune des Brouzils, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

11:45 - Élections européennes aux Brouzils : un éclairage démographique

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des Brouzils révèlent des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 67 hab par km² et 50,56% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 5,27% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (90,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 966 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,34%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (6,77%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction aux Brouzils mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,24% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.