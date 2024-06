En direct

19:26 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Chavenay ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 10,15% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,22% pour Yannick Jadot, 0,65% pour Fabien Roussel et 0,82% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 3,47% à Chavenay, contre 43,99% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Chavenay : les 43,99% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 45,66% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 50,22% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Chavenay lors des européennes ? Les sondages d'opinion prévoient une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Virtuellement, cette dynamique devrait l'approcher de 18% à Chavenay, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les électeurs de Chavenay penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen finissait loin derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 11,13% contre 45,66% pour Emmanuel Macron et 9,25% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 21% contre 79%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 8,39%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 50,22% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau au terme des élections européennes 2019 à Chavenay Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Chavenay lors des précédentes européennes, avec 43,99% des votes. La liste se plaçait devant celle de François-Xavier Bellamy avec 16,9% dans la ville. Yannick Jadot échouait troisième, avec 13,98%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chavenay Quelle influence les habitants de Chavenay exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,84%. Le taux important de cadres, atteignant 53,85%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,56% et d'une population étrangère de 8,38% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 9,91% à Chavenay, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Chavenay ? L'étude des élections précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Au moment des européennes de 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 66,71% des électeurs de Chavenay. La participation était de 56,6% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes représentait 50,12%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Chavenay pour les européennes L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Chavenay. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 447 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 13,75% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 16,49% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 37,31% au premier tour et seulement 41,56% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Chavenay cette année ? Le conflit russo-ukrainien et ses répercussions sur l'économie mondiale sont notamment capables de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Chavenay.