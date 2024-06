En direct

19:13 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 6,95% à Marolles-en-Hurepoix, contre 21,87% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Marolles-en-Hurepoix, le binôme Nupes avait en effet glané 28,35% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,46% pour Yannick Jadot, 2,75% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Marolles-en-Hurepoix, entre les 21,87% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,45% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Marolles-en-Hurepoix ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Marolles-en-Hurepoix. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Marolles-en-Hurepoix Marolles-en-Hurepoix avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,75%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 26,9% des votes. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 40,66% contre 59,34%. Le RN ne convainquait pas plus à Marolles-en-Hurepoix par la suite, lors des élections législatives, avec 19,58% au premier tour, contre 28,35% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Marolles-en-Hurepoix il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière semble encore indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste de Bardella terminant à la deuxième place à 20,3% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 21,87%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Marolles-en-Hurepoix Comment les électeurs de Marolles-en-Hurepoix peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 805 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,01%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 429 euros/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2 203 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,94%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,3%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Marolles-en-Hurepoix mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,25% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Elections européennes à Marolles-en-Hurepoix : retour sur la participation électorale L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Marolles-en-Hurepoix, 65,79% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,23% au sein de Marolles-en-Hurepoix (Essonne), à comparer avec une abstention de 51,33% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Marolles-en-Hurepoix : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Marolles-en-Hurepoix ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 25,19% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,9% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Les jeunes montrent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?