En direct

19:13 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Lardy pour ces élections européennes ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Lardy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,81% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 5,5% à Lardy, contre 19,33% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Lardy lors des européennes ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera une des clés pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Lardy. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Lardy ? Ce sont Emmanuel Macron avec 26,46% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,01% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de la présidentielle en 2022 à Lardy. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 20,08%. Le deuxième tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron s'imposant avec 61,11% contre 38,89% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,55%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 30,81% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Lardy en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait pris une petite déculottée aux élections européennes de l'époque localement. Le jeune loup achevait l'élection troisième, avec 18,29%, derrière Nathalie Loiseau avec 19,33% et Yannick Jadot avec 18,51%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lardy La structure démographique et socio-économique de Lardy façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections européennes. Avec 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,94%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (83,28%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 395 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,28%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,18%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,82% à Lardy, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Lardy ? Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Lors des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 43,74% des inscrits sur les listes électorales de Lardy (Essonne), contre un taux d'abstention de 51,93% pour le scrutin de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lardy : l'abstention au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Lardy ? La perte de pouvoir d'achat serait capable d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Lardy (91510). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 384 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,07% étaient restés chez eux, contre une abstention de 19,98% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.