En direct

19:14 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Cheval-Blanc ? L'autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 15,47% des voix dans la localité. Une performance à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 3,94% à Cheval-Blanc, contre 16,59% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont converger les supporters de droite à Cheval-Blanc ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Cheval-Blanc semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans la commune. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Cheval-Blanc ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent score pour le RN à Cheval-Blanc. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 33,41% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 59,20% au second (Cheval-Blanc n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,13% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,43%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 60,7%, devant Emmanuel Macron à 39,3%.

12:45 - À Cheval-Blanc, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 719 votants de Cheval-Blanc s'étaient tournés vers l'extrême droite à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, avait séduit ainsi 39,38% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,59% et Yannick Jadot à 10,08%.

11:45 - Les données démographiques de Cheval-Blanc révèlent les tendances électorales A mi-chemin des élections européennes, Cheval-Blanc émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Dotée de 2 071 logements pour 4 317 habitants, la densité de la ville est de 70 habitants par km². Avec 376 entreprises, Cheval-Blanc est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,86 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 35,3% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,39%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 31 116 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour résumer, à Cheval-Blanc, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Européennes précédentes à Cheval-Blanc : l'impact de l'abstention Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Cheval-Blanc, 60,72% des votants avaient voté. L'étude des résultats des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Durant les dernières européennes, le taux de participation représentait 55,93% au sein de Cheval-Blanc (Vaucluse), contre une participation de 50,17% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Election à Cheval-Blanc : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs clés des élections européennes 2024 à Cheval-Blanc. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,09% au premier tour et seulement 49,66% au deuxième tour. Pour le premier tour de la présidentielle, 79,49% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 79,56% au second tour, ce qui représentait 2 764 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.