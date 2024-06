En direct

19:24 - Qui va prendre avantage du vote Nupes à Maubec ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,26% des bulletins dans la commune. Une percée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,75% pour Yannick Jadot, 2,5% pour Fabien Roussel et 1,83% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,31% à Maubec, contre 22,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national à Maubec, un favori aux européennes ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes 2024 sera très observé. En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà forte à Maubec entre Jordan Bardella en 2019 (26,8%) et Marine Le Pen en 2022 (31,64% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à 2019 ou même 2022 dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Maubec. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la localité avec 25,66% au premier tour avant un formidable 54,26% au deuxième. Le Parti reléguait derrière lui les impétrants LFI-PS-PC-EELV (22,26%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 21,38% au premier tour et encore La République en Marche (45,74%) au second (Maubec n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,64% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,98% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,49%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 53,44%, devant Emmanuel Macron à 46,56%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes aux résultats très nets Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste enregistrait 26,8% des voix, soit 227 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 22,08% et Yannick Jadot à 15,47%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Maubec : un regard sur la démographie locale Quel impact aura la population de Maubec sur le résultat des élections européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,52% ont 75 ans et plus. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,62%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 809 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,41%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (9,12%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Maubec mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,49% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Maubec ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins européens. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, parmi les 887 inscrits sur les listes électorales à Maubec, 56,5% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 47,41% en 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Maubec : la participation en question L'abstention sera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Maubec. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 21,22% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,43% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,8% au premier tour. Au deuxième tour, 50,47% des citoyens ne se sont pas déplacés. L'inflation qui pèse sur le budget des ménages est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Maubec .