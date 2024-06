Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 12,51% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 3,46% à Coëx, contre 28,37% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour ces élections européennes. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Coëx. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi prédire environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la dernière présidentielle à Coëx

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Coëx lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,17%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 27,61%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 42,62% contre 57,38%. Le RN n'a pas plus convaincu à Coëx quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 23,57% au premier tour, contre 37,53% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Coëx, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.