Résultat des européennes à Saint-Révérend : l'élection 2024 en direct

18:28 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Saint-Révérend ? Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà solide à Saint-Révérend entre Jordan Bardella en 2019 (32,82%) et Marine Le Pen en 2022 (38,14% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 42% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte Le verdict de l'élection la plus récente semble un indicateur précieux au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un très bon score pour le RN à Saint-Révérend. Ce dernier avait fini en tête dans la cité avec 34,32% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 53,32% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,14% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,27%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54,63%, devant Emmanuel Macron à 45,37%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Révérend, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, cumulant 32,82% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,78% et François-Xavier Bellamy à 8,35%. Dans le détail, 169 électeurs s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Saint-Révérend Devant le bureau de vote de Saint-Révérend, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 496 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 90 entreprises, Saint-Révérend permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (76,36 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 42,22% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 360,62 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, Saint-Révérend incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Etude de l'abstention lors des élections européennes à Saint-Révérend Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'analyse des scrutins européens passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 556 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Révérend avaient pris part au scrutin (soit 50,09%), à comparer avec une participation de 43,64% en 2014.

09:30 - Participation à Saint-Révérend : quelles perspectives pour les européennes ? La participation sera indéniablement l'une des clés du scrutin européen à Saint-Révérend. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Révérend. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,01% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 17,04% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.