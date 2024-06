En direct

19:24 - Qui va profiter du vote Nupes à l'Aiguillon-sur-Vie ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 13,24% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,49% à l'Aiguillon-sur-Vie, contre 26,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à l'Aiguillon-sur-Vie à l'issue des européennes ? Si dans l'Hexagone, les intentions de vote dessinent une progression du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à près de 40% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a visiblement grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les habitants de l'Aiguillon-sur-Vie penchaient pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à l'Aiguillon-sur-Vie lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,45%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 29,16%. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,58% contre 54,42%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 29,96% au premier tour, contre 34,30% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de l'Aiguillon-sur-Vie, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, des élections européennes pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 208 habitants de l'Aiguillon-sur-Vie passés par les bureaux de vote avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, séduisait 27,88% des voix face à Nathalie Loiseau à 26,54% et Yannick Jadot à 9,12%.

11:45 - L'Aiguillon-sur-Vie : élections européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de l'Aiguillon-sur-Vie, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 11,0% et une densité de population de 82 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (62,4%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 847 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,67%) et le nombre de résidences HLM (2,69% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 29,54%, comme à l'Aiguillon-sur-Vie, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

10:30 - L'Aiguillon-sur-Vie : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 48,17% des personnes en âge de participer à une élection à l'Aiguillon-sur-Vie avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 54,69% il y a dix ans. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à l'Aiguillon-sur-Vie pour les européennes À l'Aiguillon-sur-Vie, l'abstention sera immanquablement l'une des clés des élections européennes 2024. Les jeunes affichent souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,27% dans la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 19,38% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,07% au premier tour. Au deuxième tour, 52,97% des votants ne se sont pas déplacés.