18:28 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Saint-Maixent-sur-Vie ? Le score obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Les instituts de sondage annoncent une liste Jordan Bardella à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'amener à 36% à Saint-Maixent-sur-Vie, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Maixent-sur-Vie ? Le verdict du scrutin le plus récent est un indice instructif au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Maixent-sur-Vie. Le parti frontiste avait fini en tête dans la ville avec 30,17% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket La République en Marche (Saint-Maixent-sur-Vie n'ayant qu'une circonscription). Il a même fait un meilleur score aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême précédente. Elle avait rassemblé 28,16% au 1er tour et 45,66% au 2e dans la ville.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Saint-Maixent-sur-Vie en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite glanait 26,42% des voix, soit 98 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 24,53% et François-Xavier Bellamy à 9,97%.

11:45 - Saint-Maixent-sur-Vie : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Saint-Maixent-sur-Vie, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 161 habitants répartis dans 505 logements, ce village présente une densité de 96 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 59 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 610 foyers fiscaux. Dans le village, 23,15 % des résidents sont des enfants, et 21,58 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 48,39% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 566,98 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En conclusion, Saint-Maixent-sur-Vie incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Saint-Maixent-sur-Vie Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 391 personnes en âge de voter à Saint-Maixent-sur-Vie, 51,67% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 58,45% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Maixent-sur-Vie À Saint-Maixent-sur-Vie, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 78,25% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,83% au premier tour, c'est-à-dire 674 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle serait de nature à ramener les citoyens de Saint-Maixent-sur-Vie (85220) dans les bureaux de vote.