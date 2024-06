En direct

19:07 - Les orphelins de la Nupes scrutés Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Raphaël Glucksmann s'était élevé à 9,93% à Tournefeuille, contre 29,05% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Tournefeuille, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,96% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Tournefeuille avant les européennes La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur localement pour ces élections européennes 2024. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Tournefeuille semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Les votants de Tournefeuille plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle La commune de Tournefeuille avait accordé à Marine Le Pen 13,41% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la cheffe de file du RN avec respectivement 34,3% et 22,51% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 73,92% contre 26,08% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 12,26%, le RN sera devancé par la suite par les 33,78% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - À Tournefeuille, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Tournefeuille lors des précédentes européennes, avec 29,05% des voix. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 17,97% dans la cité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 13,41%.

11:45 - Démographie et politique à Tournefeuille, un lien étroit Comment la population de Tournefeuille peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,42% et une densité de population de 1457 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres, représentant 38,87%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (14,59%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,77%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (50,63%), témoigne d'une population instruite à Tournefeuille, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

10:30 - Européennes passées à Tournefeuille : état des lieuxde la participation L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2019, durant les européennes, 12 341 personnes aptes à participer à une élection à Tournefeuille avaient pris part au scrutin (soit 59,07%), à comparer avec une participation de 51,55% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Tournefeuille, 59,83% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Tournefeuille À Tournefeuille, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 21 316 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,32% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 17,9% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,08% au premier tour. Au second tour, 44,24% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les jeunes montrent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?