En direct

19:06 - À Dunkerque, que vont choisir les supporters de la gauche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 5,37% à Dunkerque, contre 17,13% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Dunkerque, la Nupes avait en effet réuni 23,11% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions correspondant à la ville. Une percée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,31% pour Yannick Jadot, 2,64% pour Fabien Roussel et 1,65% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Dunkerque pour le Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection européenne. On note que Dunkerque fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,73% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,17% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au RN à Dunkerque ? La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe de l'ancien Front national engrangeait 30,17% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,88% et 21,68% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,65% contre 51,35%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 26,26% des votes sur place, contre 35,88% en moyenne pour les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, il échouait également, laissant la première place aux adversaires (56,96%).

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Dunkerque en 2019 ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Dunkerque, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 30,73% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 17,13% et Yannick Jadot à 13,38%.

11:45 - Dynamique électorale à Dunkerque : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Dunkerque foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 86 788 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 4 927 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (32,96 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 4 115 personnes (4,75%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 599 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 20,87%, annonçant une situation économique fragile. Pour finir, Dunkerque incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Dunkerque, quelle participation aux élections européennes ? Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Dunkerque, 70,64% des votants ne s'étaient pas déplacés. Au fil des dernières années, les 88 024 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes de 2019, sur les 30 719 inscrits sur les listes électorales à Dunkerque, 50,49% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 60,17% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Dunkerque : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Dunkerque, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention. Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 70,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 69,63% au premier tour, soit 42 781 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.