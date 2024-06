Résultat des européennes à Couzon-au-Mont-d'Or : l'élection 2024 en direct

En direct

17:05 - Vent favorable à Renaissance à Couzon-au-Mont-d'Or ? Marine Le Pen était largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 13,7% contre 34,32% pour Emmanuel Macron et 22,12% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 27,61% contre 72,39%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,76%, alors que les candidats LREM obtiendront 35,25% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - À Couzon-au-Mont-d'Or, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était loin de son score national aux européennes de l'époque sur place. Le candidat RN se classait troisième, avec 15,28%, contre Nathalie Loiseau avec 28,68% et Yannick Jadot avec 21,71%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Couzon-au-Mont-d'Or : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Couzon-au-Mont-d'Or comme partout. Avec ses 28,07% de cadres pour 2 452 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 263 entreprises, Couzon-au-Mont-d'Or est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,35 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Couzon-au-Mont-d'Or forme une communauté diversifiée, avec ses 144 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 7,77%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 319 euros/an. À Couzon-au-Mont-d'Or, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Couzon-au-Mont-d'Or : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Au fil des dernières années, les 2 496 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections européennes, 46,51% des électeurs de Couzon-au-Mont-d'Or avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 50,2% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, l'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Les européennes démarrent à Couzon-au-Mont-d'Or : quel sera le taux de participation ? L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Couzon-au-Mont-d'Or. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 842 personnes en âge de voter dans la commune, 19,38% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 22,95% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des Français, combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient en effet inciter les citoyens de Couzon-au-Mont-d'Or à s'intéresser plus fortement de l'élection.