Résultat des européennes à Rochetaillée-sur-Saône : l'élection 2024 en direct

À Rochetaillée-sur-Saône, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 15,18% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 15,26% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

11:45 - Les données démographiques de Rochetaillée-sur-Saône révèlent les tendances électorales

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Rochetaillée-sur-Saône contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,99%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (67,29%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage important de cadres, représentant 28,21%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,27%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (6,08%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,73%), témoigne d'une population instruite à Rochetaillée-sur-Saône, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.