Résultat des européennes à Saint-Romain-au-Mont-d'Or : l'élection 2024 en direct

18:26 - Qui vont choisir les électeurs de la droite à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? Les instituts de sondage prédisent une liste RN à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des précédentes européennes. Théoriquement, cette tendance doit l'approcher de 23% à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Saint-Romain-au-Mont-d'Or n'est pas la France et on note que le RN n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus farfelues.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Romain-au-Mont-d'Or La ville de Saint-Romain-au-Mont-d'Or avait voté pour Marine Le Pen à 15,23% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe de file du RN avec respectivement 36,45% et 18,23% des bulletins exprimés. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 25,24% contre 74,76%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,84%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 38,72% des voix. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Saint-Romain-au-Mont-d'Or Regarder en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Saint-Romain-au-Mont-d'Or, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,53% des suffrages exprimés. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 18,84% et Jordan Bardella avec 13,06%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Romain-au-Mont-d'Or : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Saint-Romain-au-Mont-d'Or comme partout. Avec ses 42,5% de cadres supérieurs pour 1 238 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. L'existence de 156 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 34 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,27 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 20,25% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,79% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 752,42 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, Saint-Romain-au-Mont-d'Or incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-Romain-au-Mont-d'Or : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 61,63% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Romain-au-Mont-d'Or avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 51,65% en 2014. La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? L'un des critères principaux de ces élections européennes sera à n'en pas douter le niveau de participation à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 962 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 81,5% étaient allés voter. La participation était de 84,51% au premier tour, ce qui représentait 813 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?