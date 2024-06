En direct

19:08 - Les suffrages de la gauche unie observés La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant éclaté, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Cugnaux, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,79% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 9,12% à Cugnaux, contre 25,06% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Cugnaux Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux élections européennes sera très analysé. Indicateur clé pour ce dimanche : Cugnaux fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,89% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 17,48% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Cugnaux plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Avec 17,48%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Cugnaux au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La patronne du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,94% et 26,02% des votes. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 66,02% contre 33,98% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 15,6%, alors que les candidats Nupes rassembleront 32,79% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - À Cugnaux, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler évident au moment du scrutin de ce 9 juin. Le RN n'avait pas percé il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella affichant 17,89% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première position avec 25,06%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cugnaux Dans la commune de Cugnaux, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,73% sont des personnes âgées. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,45%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 6 320 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,12% et d'une population étrangère de 8,07% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,45%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cugnaux, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Cugnaux : la mobilisation des habitants aux élections européennes Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 44,59% dans la commune de Cugnaux, à comparer avec un taux d'abstention de 51,11% il y a 10 ans. Assisterons-nous à une progression de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Sur le plan national, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Cugnaux, 65,97% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Cugnaux pour les élections européennes Ce dimanche, lors des européennes à Cugnaux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 25,63% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,21% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.