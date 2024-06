En direct

19:08 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Plaisance-du-Touch ? L'autre question de ces européennes sera celle du vote de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix apparaît comme conséquente à Plaisance-du-Touch. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Plaisance-du-Touch, le binôme Nupes avait en effet glané 29,42% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une percée à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 8,11% à Plaisance-du-Touch, contre 25,63% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Plaisance-du-Touch ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections 2024. Les sondages d'intentions de vote annoncent une liste RN à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique devrait le pousser à 26% à Plaisance-du-Touch, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour le scrutin européen Avec 17,78%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Plaisance-du-Touch au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,93% et 23,78% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 32,3% contre 67,7%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 15,71%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 31,35% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Plaisance-du-Touch Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Plaisance-du-Touch était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 25,63% des voix, devançant la liste de Yannick Jadot avec 18,3% et Jordan Bardella avec 16,67%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Plaisance-du-Touch : ce qu'il faut retenir Au cœur de la campagne électorale européenne, Plaisance-du-Touch se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 28,68% de cadres pour 19 944 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 1 494 entreprises, Plaisance-du-Touch est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,38 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 919 résidents étrangers, représentant 4,72% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 39,49% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 413,90 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Plaisance-du-Touch, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Plaisance-du-Touch : quels enseignements ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes s'élevait à 50%. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 44,56% des inscrits sur les listes électorales de Plaisance-du-Touch, contre une abstention de 54,16% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Plaisance-du-Touch : la participation au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Plaisance-du-Touch ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,77% au premier tour et seulement 50,09% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Plaisance-du-Touch cette année ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 14 203 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 75,49% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 79,6% au premier tour, ce qui représentait 11 306 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.