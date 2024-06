En direct

19:15 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche à la Tour-de-Salvagny ? La Nupes étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 13,41% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 3,43% à la Tour-de-Salvagny, contre 35,57% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à la Tour-de-Salvagny avant les européennes ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors des élections européennes 2024 sera très observé. A noter : La Tour-de-Salvagny compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 15,37% lors du vote européen et Marine Le Pen 13,92% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 13,92% contre 42,01% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 27,16% contre 72,84%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Tour-de-Salvagny quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 10,77% au premier tour, contre 41,11% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de la Tour-de-Salvagny, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au moment du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à la Tour-de-Salvagny Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à la Tour-de-Salvagny était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 35,57% des suffrages exprimés, s'imposant donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 15,94% et Jordan Bardella avec 15,37%.

11:45 - La Tour-de-Salvagny : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, La Tour-de-Salvagny est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 36,85% de cadres pour 4 272 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 500 entreprises, La Tour-de-Salvagny offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,43 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 29,96 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 139 personnes (3,27%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,41%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 49 666 €/an. Chaque vote exprimé aujourd'hui à la Tour-de-Salvagny affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Europe.

10:30 - À la Tour-de-Salvagny, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À la Tour-de-Salvagny, 59,42% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au fil des scrutins européens précédents, les 4 374 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 38,51% des inscrits sur les listes électorales de la Tour-de-Salvagny. Le taux d'abstention était de 47,19% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Tour-de-Salvagny : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à la Tour-de-Salvagny ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 83,27% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 85,85% au premier tour, ce qui représentait 2 930 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017. L'inflation qui alourdit le budget des foyers français, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, sont par exemple capables de ramener les habitants de la Tour-de-Salvagny (69890) vers les urnes.