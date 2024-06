Résultat des européennes à Dommartin-lès-Remiremont : l'élection 2024 en direct

En direct

19:25 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,7% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 7,36% à Dommartin-lès-Remiremont, contre 21,14% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Dommartin-lès-Remiremont Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un enseignement majeur localement pour cette européenne 2024. Les enquêtes d'opinion annoncent un Jordan Bardella à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des dernières élections européennes. Logiquement, cette dynamique devrait le pousser à 37% à Dommartin-lès-Remiremont, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Dommartin-lès-Remiremont n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Dommartin-lès-Remiremont La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. L'élection du président de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle l'emportait avec 29,85% au 1er tour contre 26,48% pour Emmanuel Macron et 17,6% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,26% contre 50,74%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 15,93% des voix sur place, contre 52,56% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 76,21%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Dommartin-lès-Remiremont Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 27,32% des voix s'étaient tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 21,14% et Nicolas Dupont-Aignan à 9,38%. Le RN réunissait ainsi pas moins de 230 votants de Dommartin-lès-Remiremont.

11:45 - Comment la composition démographique de Dommartin-lès-Remiremont façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et socio-économique de Dommartin-lès-Remiremont façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,91% et une densité de population de 89 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 867 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,97%) et le nombre de résidences HLM (0,12% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Dommartin-lès-Remiremont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,19% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Dommartin-lès-Remiremont L'observation des résultats des élections passées est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention atteignait 41,31% des votants de Dommartin-lès-Remiremont (Vosges), contre une abstention de 51,48% pour les élections européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type d'élection. Au niveau national, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Dommartin-lès-Remiremont, 59,89% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Dommartin-lès-Remiremont Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Dommartin-lès-Remiremont ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,94% au premier tour. Au second tour, 49,71% des électeurs se sont déplacés. Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,1% dans la commune. La participation était de 81,05% au second tour, ce qui représentait 1 262 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.