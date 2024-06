En direct

19:14 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Dompierre-sur-Yon scrutés à gauche Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait obtenu 27,27% à Dompierre-sur-Yon, contre 8,33% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Dompierre-sur-Yon, le binôme Nupes avait en effet glané 34,85% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Dompierre-sur-Yon, entre les 27,27% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,12% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Dompierre-sur-Yon ? La liste de Jordan Bardella pourrait se trouver pas loin de 30% à Dompierre-sur-Yon si la dynamique anticipée par les instituts de sondages au niveau de la France s'applique localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Dompierre-sur-Yon ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,66% contre 38,28% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 31,6% contre 68,4%. Le RN ratait aussi la première marche à Dompierre-sur-Yon un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 14,61% au premier tour, contre 34,85% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Dompierre-sur-Yon, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Dompierre-sur-Yon était composé de la liste de Jordan Bardella avec 15,98% des bulletins, troisième, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 16,29% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,27%, couronnée sur place.

11:45 - Comment la composition démographique de Dompierre-sur-Yon façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Dompierre-sur-Yon révèlent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,05% et une densité de population de 125 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (93,59%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 717 votants. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,05%) et le nombre de résidences HLM (5,51% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Dompierre-sur-Yon mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,54% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Dompierre-sur-Yon : quel était le taux de participation aux européennes ? Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 4 576 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, parmi les 1 738 inscrits sur les listes électorales à Dompierre-sur-Yon, 49,03% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 59,06% en 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Dompierre-sur-Yon La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Dompierre-sur-Yon. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale sont en mesure de pousser les habitants de Dompierre-sur-Yon à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 78,57% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 78,31% au premier tour, ce qui représentait 2 856 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,87% au premier tour et seulement 46,4% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Dompierre-sur-Yon ?