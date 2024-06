En direct

19:21 - Quel candidat vont désigner les supporters de la Nupes à Saint-Denis-la-Chevasse ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait glané 3,77% à Saint-Denis-la-Chevasse, contre 32,45% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Denis-la-Chevasse, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,1% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le RN de Jordan Bardella à Saint-Denis-la-Chevasse ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Quand on analyse la progression du RN prédite par les études sondagières au niveau national pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier pourrait se situer à environ 25% à Saint-Denis-la-Chevasse. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages déjà gagnés par les lepénistes dans la commune entre les européennes 2019 (15,85%) et Marine Le Pen en 2022 (19,42% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Denis-la-Chevasse ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,42% contre 46,97% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 30,15% contre 69,85%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Denis-la-Chevasse un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,43% au premier tour, contre 38,94% pour le binôme LREM. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Regarder en arrière peut encore sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Saint-Denis-la-Chevasse plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 32,45% des suffrages exprimés, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 15,85% et Yannick Jadot avec 13,21%.

11:45 - Saint-Denis-la-Chevasse : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Denis-la-Chevasse comme dans toute la France. Avec ses 2 409 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 118 entreprises, Saint-Denis-la-Chevasse permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21,36 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,73 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,07% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,49%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2109,42 euros/mois. En conclusion, Saint-Denis-la-Chevasse incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-Denis-la-Chevasse : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Saint-Denis-la-Chevasse, 63,14% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'analyse des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 879 inscrits sur les listes électorales à Saint-Denis-la-Chevasse, 46,3% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 57,79% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Saint-Denis-la-Chevasse L'un des facteurs essentiels de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Saint-Denis-la-Chevasse. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,03% au premier tour et seulement 41,58% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 730 personnes en âge de voter dans la localité, 80,23% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,48% au second tour, c'est-à-dire 1 394 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.