En direct

19:13 - À la Ferrière, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement à la Ferrière, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,06% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 7,23% à la Ferrière, contre 27,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à la Ferrière : 27,11% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 39,15% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 32,84% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national à la Ferrière avant les européennes Le score de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à la Ferrière entre Jordan Bardella en 2019 (16,21%) et Marine Le Pen en 2022 (21,06% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à la Ferrière C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à la Ferrière lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,15%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,06%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,72% contre 67,28%. Le RN ratait aussi la première marche à la Ferrière un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,3% au premier tour, contre 32,84% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de la Ferrière, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - À la Ferrière, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à la Ferrière lors des européennes à l'époque, avec 27,11%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 16,21% des bulletins.

11:45 - Dynamique électorale à la Ferrière : une analyse socio-démographique Dans les rues de la Ferrière, le scrutin est en cours. Dotée de 2 325 logements pour 5 398 habitants, la densité de la ville est de 109 hab par km². Avec 260 entreprises, La Ferrière permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (90,24 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 44,08% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,28%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2187,06 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. La Ferrière incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières européennes à la Ferrière Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédents scrutins européens ? En 2019, lors des élections européennes, 45,74% des électeurs de la Ferrière avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 55,04% lors du scrutin de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À la Ferrière, 65,64% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Abstention à la Ferrière : quelles perspectives pour les élections européennes ? Le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères principaux de ces élections européennes à la Ferrière. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,5% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux de participation de 80,77% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 259 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour. Les études montrent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?