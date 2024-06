En direct

19:12 - À Bellevigny, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,98% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 6,95% à Bellevigny, contre 28,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le RN favori à Bellevigny pour les européennes ? Si au niveau national, les instituts de sondage calculent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 27% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a en fait grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Bellevigny ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bellevigny avec 20,96% contre 38,67% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 33,26% contre 66,74%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,5% au premier tour, contre 34,09% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de votes, avec 54,80% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, une tendance déjà tranchante Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste de Bardella se contentant de la deuxième place à 17,54% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première position avec 28,79%.

11:45 - Bellevigny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et le contexte socio-économique de Bellevigny contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 6,86% et une densité de population de 386 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (91,56%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 171 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,64%) et le nombre de résidences HLM (6,36% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Bellevigny mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,87% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Bellevigny : la mobilisation des électeurs aux européennes Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Bellevigny, 71,46% des habitants avaient voté. L'observation des précédents scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, sur les 2 407 personnes en âge de voter à Bellevigny, 52,99% étaient allées voter, contre un taux de participation de 41,51% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Bellevigny pour les européennes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Bellevigny. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,77% au premier tour et seulement 43,93% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bellevigny ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 728 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 79,84% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,34% au premier tour, c'est-à-dire 3 751 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.