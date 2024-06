En direct

19:13 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Mouilleron-le-Captif à la loupe à gauche Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 8,55% à Mouilleron-le-Captif, contre 31,91% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Mouilleron-le-Captif, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,3% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,07% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 2,39% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du PCF. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Mouilleron-le-Captif, entre les 31,91% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 42,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 37,19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont désigner les supporters de la droite à Mouilleron-le-Captif ? Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection 2024. Si on extrapole la progression du RN attendue par les sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier pourrait s'élever à environ 23% à Mouilleron-le-Captif. Une projection qui concorde avec les électeurs déjà gagnés par la formation politique dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 4 points qui peut encore croître.

15:02 - Emmanuel Macron en première position en 2022 à Mouilleron-le-Captif Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 17,16% contre 42,28% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 28,52% contre 71,48%. Le RN ne convainquait pas plus à Mouilleron-le-Captif quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 13,31% au premier tour, contre 37,19% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Mouilleron-le-Captif, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de son résultat national aux européennes à Mouilleron-le-Captif. La tête de liste se classait troisième, avec 13,89%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 31,91% et Yannick Jadot avec 16,15%.

11:45 - Mouilleron-le-Captif : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Mouilleron-le-Captif, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 5 037 habitants répartis dans 2 158 logements, cette agglomération présente une densité de 246 hab/km². Ses 300 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 565 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 31 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,26 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 34,87% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2484,55 € par mois, la commune défend une économie stable malgré les défis. À Mouilleron-le-Captif, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Mouilleron-le-Captif ? L'étude des élections antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 2 226 personnes en âge de voter à Mouilleron-le-Captif s'étaient rendues aux urnes (soit 54,67%), contre une participation de 45,96% lors du scrutin de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Mouilleron-le-Captif, 66,59% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mouilleron-le-Captif : la participation au cœur des préoccupations À Mouilleron-le-Captif, l'une des clés de ces élections européennes sera sans aucun doute l'abstention. L'inflation qui alourdit les finances des familles, combinée avec les inquiétudes liées au conflit entre israélo-palestinien, sont notamment susceptibles d'impacter les décisions que prendront les habitants de Mouilleron-le-Captif. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,11% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 81,2% au premier tour, c'est-à-dire 3 482 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,7% au premier tour. Au second tour, 49,02% des citoyens ont exercé leur droit de vote.