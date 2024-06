En direct

19:06 - À Draguignan, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait obtenu 4,81% à Draguignan, contre 18,94% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Draguignan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,99% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Draguignan, entre les 18,94% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,6% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,87% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Draguignan avant les européennes On note que Draguignan fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,33% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,39% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Le résultat du scrutin le plus récent semble un enseignement clé au moment de l'élection en cours. Dernières élections en date, les législatives avaient offert un beau score pour le Rassemblement national à Draguignan. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 29,43% au 1er tour et surtout 52,14% au second, le propulsant à la meilleure place à l'échelle municipale. Le Parti reléguait derrière lui les impétrants Ensemble ! Avec 28,87% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (16,99%) au premier tour et encore Ensemble ! (47,86%) au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,39% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,13%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,71%, devant Emmanuel Macron à 44,29%.

12:45 - 35,33% pour Jordan Bardella en 2019 à Draguignan Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait glané 35,33% des suffrages, soit 4471 voix, face à Nathalie Loiseau à 18,94% et François-Xavier Bellamy à 8,58%.

11:45 - Analyse socio-économique de Draguignan : perspectives électorales Dans la ville de Draguignan, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,07% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 749 hab par km² et 41,62% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (70,21%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 11 917 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,43% et d'une population immigrée de 9,53% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Draguignan mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,59% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Etude de la participation lors des européennes à Draguignan L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? A l'occasion des élections européennes 2019, 46,93% des personnes en capacité de voter à Draguignan avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 54,8% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Draguignan : scrutin en cours À Draguignan, l'une des grandes inconnues de ces européennes sera incontestablement la participation. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 25 825 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 25,63% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 25,49% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 54,00% au premier tour. Au second tour, 53,89% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Draguignan ? La perte de pouvoir d'achat serait en mesure de ramener les habitants de Draguignan (83300) dans les bureaux de vote.