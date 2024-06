En direct

19:08 - Les suffrages de la gauche unie très suivis Une autre interrogation de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. La Nupes était absente lors des législatives à Dzaoudzi. Le binôme Divers s'illustrait au premier tour, avec 47,75% des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Divers qui l'emportait.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Dzaoudzi avant les européennes À Dzaoudzi, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 49,29% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 29,52% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Dzaoudzi ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 29,52% contre 30,95% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 44,77% contre 55,23%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Dzaoudzi en revanche, où un binôme Divers arrivait en tête au premier tour avec 47,75% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - 49,29% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Dzaoudzi Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste cumulait 49,29% des voix, soit 656 voix dans la ville, devant Manon Aubry à 12,92% et Nathalie Loiseau à 9,77%.

11:45 - Élections européennes à Dzaoudzi : un éclairage démographique Comment la population de Dzaoudzi peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 2265 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections européennes. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de l'UE, pouvant renforcer le soutien à des partis eurosceptiques ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration européenne.

10:30 - Dzaoudzi : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Au fil des précédentes élections, les 18 237 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes 2019, le taux de participation s'élevait à 27,41% des inscrits sur les listes électorales de Dzaoudzi (Mayotte). Y aura-t-il une progression de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59,4% constaté en 2009 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Les européennes démarrent à Dzaoudzi : quel sera le taux d'abstention ? Le niveau de participation sera sans nul doute l'un des critères clés de ces européennes 2024 à Dzaoudzi. La guerre en Ukraine serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Dzaoudzi (97615). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 252 personnes en âge de voter dans la ville, 47,28% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 45,35% au premier tour, c'est-à-dire 2 835 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 38,1% au premier tour et seulement 44,84% au second tour. Quelle sera la participation à Dzaoudzi cette année ?