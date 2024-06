Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, s'était arrogée 14,45% à Pamandzi, contre 3,08% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Pamandzi. Le ticket Divers était en pôle position au premier tour, avec 44,02% des voix. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Divers qui l'emportait.

À Pamandzi, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38,92% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 37,26% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 404 habitants de Pamandzi passés par les bureaux de vote avaient choisi le RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait attiré ainsi 38,92% des voix face à Manon Aubry à 18,59% et Nathalie Loiseau à 14,45%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Pamandzi : un regard sur la démographie locale

Dans la commune de Pamandzi, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 2698 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections européennes. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de l'UE, pouvant renforcer le soutien à des partis eurosceptiques ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration européenne.