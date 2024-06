En direct

19:07 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait obtenu 6,98% à Saint-Gratien, contre 27,21% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Gratien, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,76% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Saint-Gratien ? On note que Saint-Gratien fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,36% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 13,34% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Gratien Les électeurs de Saint-Gratien avaient opté pour Marine Le Pen à 13,34% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la candidate de l'extrême droite avec 33,12% et 29,45% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 27,44% contre 72,56%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,43%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 30,76% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - 27,21% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Saint-Gratien Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste Rassemblement national avait obtenu 15,36% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 27,21%.

11:45 - Saint-Gratien : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Saint-Gratien peut-elle impacter les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 13,32% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 8606 habitants/km² et 47,49% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (69,08%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 6 049 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,55% et d'une population étrangère de 14,83% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Saint-Gratien mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,36% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Saint-Gratien : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, c’était mieux qu’en 2014. L'observation des résultats des dernières consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 54,24% au sein de Saint-Gratien (Val-d'Oise). Le taux d'abstention était de 60,29% pour les européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Gratien Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Gratien ? Au premier tour de la dernière présidentielle, 27,9% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 34,3% au second tour. En comparaison, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,83% au premier tour. Au deuxième tour, 55,14% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les jeunes générations montrent souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?