En direct

19:07 - Les 33,87% de la gauche unie font envie L'autre source de doute de ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Ermont, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,87% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score à compléter avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (32,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,16% pour Yannick Jadot, 2,11% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 6,15% à Ermont, contre 25,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Ermont lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local. Enseignement clé pour ce dimanche : Ermont compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,43% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,65% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Ermont Les électeurs d'Ermont avaient voté pour Marine Le Pen à 13,65% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la cheffe de file du Rassemblement national avec 32,09% et 29,65% des votes. Le deuxième tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron terminant à 71,77% contre 28,23% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,73%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 33,87% des voix. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Ermont il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des dernières élections européennes à Ermont plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 15,43% des bulletins, en troisième position, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 15,59% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,67%, en tête sur place.

11:45 - Comment la composition démographique d'Ermont façonne les résultats électoraux ? Comment la population d'Ermont peut-elle influencer le résultat des européennes ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,0% de 75 ans et plus. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (25,8%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 8 719 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 17,54% et d'une population étrangère de 12,99% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,62%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Ermont, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Ermont Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. L'analyse des précédentes élections permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. En 2019, durant les élections européennes, 8 929 personnes en âge de voter à Ermont avaient participé à l'élection (soit 48,34%), à comparer avec une participation de 40,07% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ermont : les européennes débutent À Ermont, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,95% au premier tour et seulement 53,00% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Ermont pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 25,39% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 31,26% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.