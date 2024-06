Résultat des européennes à Emmerin : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les derniers chiffres à Emmerin

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,15% contre 34,06% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,72% contre 63,28%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 17,99% au premier tour, contre 28,53% pour le binôme Nupes. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.