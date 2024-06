En direct

19:08 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Wattignies pour ces européennes 2024 ? L'autre incertitude qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives à Wattignies, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,37% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,01% à Wattignies, contre 24,72% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Wattignies lors des européennes ? On remarque que Wattignies fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 21,51% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 20,05% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Wattignies ? Dans les isoloirs de Wattignies, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 20,05%, la patronne du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,28% et 28,24% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 66,07% contre 33,93% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 17,18%, le RN sera distancé ensuite par les 31,37% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des dernières européennes à Wattignies plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 24,72% des votes, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,51% et Yannick Jadot avec 12,27%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Wattignies En pleine campagne électorale européenne, Wattignies est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 15 531 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 706 entreprises, Wattignies se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (75,15 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 1 062 résidents étrangers, représentant 6,91% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2332,33 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,5%, synonyme d'une situation économique précaire. À Wattignies, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Wattignies ? L'étude des scrutins européens antérieurs permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 4 747 personnes aptes à voter à Wattignies s'étaient rendues aux urnes (soit 50,16%). La participation était de 42,43% en 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Les européennes démarrent à Wattignies : quel sera le taux d'abstention ? Le taux de participation constituera l'un des critères importants des européennes à Wattignies. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,2% des votants de l'agglomération. La participation était de 73,47% au deuxième tour, soit 6 752 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,32% au premier tour et seulement 47,85% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Wattignies ?