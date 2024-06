En direct

19:07 - Les 41,04% de la gauche unie très suivis Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 7,02% à Loos, contre 16,39% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Loos, le binôme Nupes avait en effet enregistré 41,04% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (32% pour Jean-Luc Mélenchon, 4% pour Yannick Jadot, 2,86% pour Fabien Roussel et 2% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Loos ? Indicateur clé pour ce dimanche : Loos compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,81% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,12% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en pôle position à la dernière présidentielle à Loos C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Loos lors du premier tour de la présidentielle, avec 32%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,12%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 41,68% contre 58,32%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 20,21% au premier tour, contre 41,04% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va glaner le plus de votes, avec 61,68% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement attirait 26,81% des voix, soit 1433 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 16,39% et Yannick Jadot à 15,14%.

11:45 - Loos : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des européennes, Loos fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 23 013 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 168 entreprises, Loos est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 19,69 % des résidents sont des enfants, et 16,32 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 1 614 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 10,30%, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2080,91 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,44%, annonçant une situation économique tendue. À Loos, où la jeunesse équivaut à 46% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Loos ? L'étude des précédentes élections permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. En 2019, durant les élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 42,4% dans la commune de Loos, contre un taux de participation de 35,22% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Loos ? L'une des grandes inconnues des élections européennes sera l'abstention à Loos. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 34,52% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 32,52% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,47% au premier tour et seulement 61,66% au second tour.