19:08 - À Haubourdin, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? L'union de gauche aux législatives ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Haubourdin, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,53% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,43% à Haubourdin, contre 16,29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - À Haubourdin, une liste Bardella favorite ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette européenne, localement. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Haubourdin semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans la localité.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Haubourdin Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Haubourdin. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la cité avec 29,14% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LFI-PS-PC-EELV sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,4% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,8%. Avec 49,86% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,14%.

12:45 - À Haubourdin, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, 1522 électeurs d'Haubourdin s'étaient tournés vers le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait attiré 33,45% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,29% et Yannick Jadot à 12,53%.

11:45 - Haubourdin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A la mi-journée des élections européennes, Haubourdin regorge de diversité et d'activités. Avec ses 14 757 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 758 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (75,63 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Haubourdin forme une communauté diversifiée, avec ses 356 résidents étrangers, soit 2,45% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 648,24 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Haubourdin, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Haubourdin : analyse du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Au cours des précédentes élections, les 14 864 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, 4 733 personnes en âge de participer à une élection à Haubourdin avaient pris part au scrutin (soit 47,8%), contre une participation de 38,63% lors du scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Haubourdin, 74,98% des électeurs avaient participé.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Haubourdin Le taux de participation sera indiscutablement un facteur déterminant de ces européennes 2024 à Haubourdin. Les jeunes générations expriment souvent une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,43% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 70,75% au second tour, ce qui représentait 6 868 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.