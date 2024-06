En direct

19:10 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi au Plessis-Bouchard pour ces élections européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 5,24% au Plessis-Bouchard, contre 26,15% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés au Plessis-Bouchard, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,61% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Jordan Bardella font saliver au Plessis-Bouchard Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour ces élections européennes 2024. Au Plessis-Bouchard, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,17% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 18,46% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les habitants du Plessis-Bouchard plutôt favorables à Macron en 2022 La commune du Plessis-Bouchard avait voté pour Marine Le Pen à 18,46% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe du RN avec 33,4% et 20,02% des suffrages. Le deuxième round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron finissant à 66,48% contre 33,53% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,68%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 31,43% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Au Plessis-Bouchard, Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait au Plessis-Bouchard lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 26,15%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 19,17% des voix.

11:45 - Le Plessis-Bouchard : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population du Plessis-Bouchard peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,33% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 27,79%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,93% et d'une population étrangère de 6,87% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,41%), témoigne d'une population instruite au Plessis-Bouchard, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il au Plessis-Bouchard ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. L'étude des précédentes élections permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Pendant les élections européennes 2019, le pourcentage de participation atteignait 54,49% au niveau du Plessis-Bouchard (Val-d'Oise). La participation était de 47,51% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes démarrent au Plessis-Bouchard : quel sera le taux de participation ? L'une des clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation au Plessis-Bouchard. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles, combinée avec les craintes provoquées par la guerre en Ukraine pourraient entre autres de faire augmenter le pourcentage de participation au Plessis-Bouchard. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,84% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 20,95% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,66% au premier tour. Au deuxième tour, 49,83% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention au Plessis-Bouchard pour les européennes ?