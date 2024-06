En direct

19:06 - À Franconville, quelles sont les options de reports du score Nupes ? La Nupes ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Franconville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,71% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 4,85% à Franconville, contre 22,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Franconville : les 22,56% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,62% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,59% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Franconville ? Le résultat du Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections. A noter : Franconville fait partie des quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 20,86% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Franconville ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 31,92% et Emmanuel Macron avec 26,62% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Franconville. Marine Le Pen ne récoltait que 17,26%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 33,38% contre 66,62%. Au premier tour des élections législatives, Franconville, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 31,71%, alors que le RN sera derrière à 14,89%. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Franconville plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 22,56% des bulletins, devançant la liste de Jordan Bardella avec 20,86% et Yannick Jadot avec 12,3%.

11:45 - Les enjeux locaux de Franconville : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Franconville révèlent des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 40% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,72%. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (77,99%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 9 610 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,91% et d'une population immigrée de 18,12% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Franconville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,12% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - À Franconville, quelle participation aux européennes ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des précédentes consultations démocratiques ? Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 45,03% des personnes en âge de participer à une élection à Franconville avaient participé à l'élection. La participation était de 37,9% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Franconville, 74,08% des votants avaient voté.

09:30 - L'abstention aux européennes à Franconville Ce dimanche, lors des élections européennes à Franconville, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 21 801 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 72,88% avaient pris part au scrutin. La participation était de 66,92% au second tour, soit 14 599 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 43,91% au premier tour. Au deuxième tour, 43,08% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Franconville pour les élections européennes ? Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?