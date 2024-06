En direct

19:07 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à Sannois ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Sannois, le binôme Nupes avait en effet glané 31,96% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 6,45% à Sannois, contre 25,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Sannois avant les européennes La part des électeurs en faveur du RN sera le principal enseignement pour ces élections 2024 au niveau local, comme au niveau national. Enseignement clé pour ce dimanche : Sannois fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 18,47% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 15,59% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Sannois ? Chez les habitants de Sannois, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 15,59%, la représentante de l'extrême droite était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 33,52% et 27,68% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 70% contre 30% pour Le Pen au second round sur place. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,41%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,96% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une tendance très instructive Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment du scrutin d'aujourd'hui. Avec un résultat de 18,47%, Bardella avait été devancé lors des européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 25,54% des voix exprimées.

11:45 - Les défis socio-économiques de Sannois et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Sannois fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26 768 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 2 329 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (73,16 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 3 835 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 19,68%, participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,97%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2786,07 euros/mois. En somme, Sannois incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Sannois : ce qu'il faut savoir L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 53,31% des électeurs de Sannois (Val-d'Oise) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 61,33% pour les élections européennes de 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Participation à Sannois : que retenir des précédentes élections ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Sannois, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit militaire russo-ukrainien pourrait pousser les citoyens de Sannois à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 68,45% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 74,41% au premier tour, soit 12 300 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,26% au premier tour. Au second tour, 45,29% des votants ont exercé leur droit de vote.