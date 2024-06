En direct

19:06 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, s'était élevée à 22,6% à Châteauroux, contre 7,04% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Châteauroux, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,55% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - À Châteauroux, un Rassemblement national favori ? À Châteauroux, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,81% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,8% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Châteauroux penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 28,77% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,93% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Châteauroux. Marine Le Pen n'affichait que 20,8%. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 62,4% contre 37,6% pour Le Pen au second round sur place. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,85%, alors que les candidats Nupes obtiendront 27,55% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - 22,81% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Châteauroux Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée aux élections européennes à l'époque. Ladite liste avait enregistré 22,81% des votes, devant Nathalie Loiseau à 22,6% et Yannick Jadot à 13,68%.

11:45 - Châteauroux : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale européenne, Châteauroux se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 42 968 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 547 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 27 749 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (66,69 %) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 3 162 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,61%, Châteauroux se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2056,18 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,23%, annonçant une situation économique mitigée. À Châteauroux, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Châteauroux Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Châteauroux, 72,08% des habitants n'avaient pas participé. Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Au moment des européennes 2019, le pourcentage d'abstention représentait 53,25% au niveau de Châteauroux. L'abstention était de 61,82% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Châteauroux pour les européennes Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute un critère clé de ce scrutin européen à Châteauroux. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,27% au premier tour et seulement 43,14% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 29 547 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 67,68% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 68,22% au premier tour, ce qui représentait 20 156 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.