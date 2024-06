En direct

19:21 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Évenos ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 19,1% à Évenos, contre 3,68% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Évenos, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,01% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,79% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,2% pour Yannick Jadot, 2,47% pour Fabien Roussel et 1,27% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Évenos avant les européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. À Évenos, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,36% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 28,91% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Évenos plutôt favorables à Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un puissant résultat pour le RN à Évenos. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 29,91% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 51,98% au 2e sur la circonscription de la zone. Le RN a même réalisé un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 28,91% au premier tour et 57,28% au second dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste de Bardella qui s'était placée en tête des européennes à l'époque à Évenos, avec 31,36% des votes devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,1% suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,01%.

11:45 - Évenos : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Évenos, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 155 logements pour 2 407 habitants, la densité de la ville est de 53 hab/km². L'existence de 249 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 28 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,61 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,6% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 52,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 346,71 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, Évenos incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Évenos Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 47,98% des électeurs d'Évenos (Var). L'abstention était de 51,5% il y a 10 ans. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Évenos, 61,9% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Évenos À Évenos, le niveau de participation constituera un facteur fort du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,11% au premier tour et seulement 55,06% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,11% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,65% au second tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.