En direct

19:12 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Orgeval pour ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 12,79% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 3,33% à Orgeval, contre 39,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Orgeval pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections au niveau local, comme au niveau national. Enseignement clé pour ce dimanche : Orgeval fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 12,43% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 11,09% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Orgeval plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle La commune d'Orgeval avait opté pour Marine Le Pen à 11,09% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse avaient surclassé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 44,6% et 11,92% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 23,98% contre 76,02%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,7%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 52,96% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Orgeval Regarder en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait vécu une petite dérouillée aux européennes de l'époque sur place. La tête de liste se classait loin derrière, avec 12,43%, derrière Nathalie Loiseau avec 39,11% et François-Xavier Bellamy avec 16,26%.

11:45 - Élections à Orgeval : l'impact des caractéristiques démographiques Au cœur de la campagne électorale européenne, Orgeval se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 42,78% de cadres pour 6 948 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 936 entreprises, Orgeval permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,91 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 470 personnes (6,86%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,81%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 5288,05 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Orgeval, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Orgeval, quelle participation aux européennes ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. Lors des élections européennes 2019, 2 678 personnes aptes à participer à une élection à Orgeval s'étaient rendues aux urnes (soit 56,71%), contre une participation de 48,59% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Orgeval À Orgeval, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés des élections européennes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,55% au premier tour et seulement 52,13% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 77,02% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,71% au premier tour, c'est-à-dire 4 080 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.