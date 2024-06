Résultat des européennes à Aigremont : l'élection 2024 en direct

Dans la ville d'Aigremont, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 9,64%, la patronne du RN était défaite par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse à respectivement 48,07% et 10,98% des voix. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 77,85% contre 22,15% pour Le Pen au second round sur place. Au premier tour des législatives, Aigremont, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 45,72%, alors que le RN restera derrière à 5,06%. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Les défis socio-économiques d'Aigremont et leurs implications électorales

Quel portrait faire d'Aigremont, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 52,22% de cadres pour 1 083 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Ses 99 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 338 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 19,63 % des résidents sont des enfants, et 23,78 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Aigremont abrite une communauté diversifiée, avec ses 124 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 44,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 348,25 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour finir, à Aigremont, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.