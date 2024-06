En direct

19:09 - À Panazol, qui va tirer parti du vote Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Panazol, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,67% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 8,24% à Panazol, contre 28,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Panazol : les 28,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,85% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Panazol avant les européennes Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. Si en France, les sondages d'opinion annoncent une progression moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 27% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Panazol penchaient pour Macron à la présidentielle Panazol avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,04%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 32,2% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 35,38% contre 64,62%. Le RN n'a pas plus convaincu à Panazol quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 16,81% au premier tour, contre 36,85% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres il y a cinq ans à Panazol Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme sensé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Panazol lors des dernières élections des eurodéputés, avec 28,44% des voix. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 17,07% dans la localité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 12,03%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Panazol À Panazol, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Le taux de chômage à 10,74% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 545 hab/km² et 38,89% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 2363,6 euros/mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 742 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,43%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,29%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Panazol mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,79% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Panazol Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins européens précédents ? Pendant les dernières élections européennes, parmi les 4 938 inscrits sur les listes électorales à Panazol, 39,47% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 46,69% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Panazol Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Panazol ? La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Panazol . Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,07% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 82,35% au premier tour, soit 6 841 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.