19:07 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Cenon ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 12,37% à Cenon, contre 17,07% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des législatives à Cenon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 57,63% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (38,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,93% pour Yannick Jadot, 2,75% pour Fabien Roussel et 3,14% pour Anne Hidalgo).

17:08 - À Cenon, une liste Bardella favorite ? À Cenon, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20,52% au terme du vote européen et Marine Le Pen 15,71% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Cenon plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 38,94% et Emmanuel Macron avec 22,05% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Cenon. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 15,71%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 31,36% contre 68,64%. Au premier tour des élections législatives, Cenon, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 57,63%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 12,91%. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - À Cenon, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 20,52% des voix s'étaient portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 17,07% et Yannick Jadot à 15,38%. Le mouvement d'extrême droite l'avait emporté avec 1200 électeurs de Cenon.

11:45 - Les enjeux locaux de Cenon : tour d'horizon démographique En pleine campagne électorale européenne, Cenon est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 26 778 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 796 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (67,12 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Cenon incarne une communauté diversifiée, avec ses 4 334 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 616 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 16,47%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Cenon, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Cenon : analyse du taux d'abstention aux européennes Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des élections passées. Au moment des européennes de 2019, 43,43% des personnes habilitées à participer à une élection à Cenon avaient participé à l'élection. La participation était de 33,6% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Participation à Cenon : quelles perspectives pour les européennes ? L'abstention constituera sans nul doute l'une des clés des élections européennes 2024 à Cenon. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 14 800 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 37,6% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 31,81% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,94% au premier tour et seulement 61,27% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Cenon ? Les populations des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?