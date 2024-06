En direct

19:08 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Saint-Cyr-l'École pour ces européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 6,31% à Saint-Cyr-l'École, contre 26,12% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les études sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a fait long feu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Saint-Cyr-l'École, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,91% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry (5,27% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (12,32% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,12% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Saint-Cyr-l'École ? À Saint-Cyr-l'École, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,49% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,43% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Cyr-l'École ? Saint-Cyr-l'École avait opté pour Marine Le Pen à 12,43% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la candidate de l'extrême droite avec 30,37% et 26,14% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 30,76% contre 69,24%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,66%, alors que les candidats Nupes obtiendront 28,91% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste de Bardella terminant à la deuxième place à 14,49% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait les plans lepénistes avec 26,12%.

11:45 - Saint-Cyr-l'École et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de Saint-Cyr-l'École, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 3636 hab/km² et un taux de chômage de 8,73%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres, atteignant 36,51%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 15,26% et d'une population étrangère de 10,72% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,1% à Saint-Cyr-l'École, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Saint-Cyr-l'École Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens passés. A l'occasion des européennes de 2019, 5 594 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Cyr-l'École avaient participé à l'élection (soit 51,08%), à comparer avec un taux de participation de 43,38% lors des élections européennes de 2014. Y aura-t-il une augmentation de la participation des citoyens français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Cyr-l'École : scrutin en cours L'un des critères forts de ces élections européennes 2024 sera sans nul doute le taux de participation à Saint-Cyr-l'École. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,14% au premier tour. Au second tour, 50,36% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 76,86% au premier tour, ce qui représentait 9 182 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.