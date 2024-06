En direct

19:08 - Les 24,14% de la coalition de gauche convoités Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,99% à Bois-d'Arcy, contre 25,95% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les études sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Bois-d'Arcy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,14% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - À Bois-d'Arcy, une liste RN favorite ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Bois-d'Arcy. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections de 2024 Avec 17,68%, c'est un score trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen à Bois-d'Arcy au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,15% et 20,91% des voix. Le deuxième tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 66,52% contre 33,48% pour Le Pen. Avec 12,52%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 30,99% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Bois-d'Arcy se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, vainqueur localement avec 60,13%.

12:45 - À Bois-d'Arcy, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 Regarder en arrière semble encore une fois une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau gagnait à Bois-d'Arcy lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 25,95%. La liste avait repoussé le RN de Jordan Bardella en deuxième position avec 15,72% des bulletins.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Bois-d'Arcy : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Bois-d'Arcy, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 40% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,5%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (63,89%) met en avant le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,15%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,55% et d'une population étrangère de 11,29% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,2%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bois-d'Arcy, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Bois-d'Arcy : analyse du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 4 861 personnes en âge de voter à Bois-d'Arcy, 47,97% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 54,38% lors des européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Bois-d'Arcy, 69,3% des électeurs n'avaient pas participé.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Bois-d'Arcy Le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères importants de ces élections européennes à Bois-d'Arcy. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,66% au premier tour et seulement 51,02% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,13% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 25,68% au second tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.