19:14 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Ollainville pour ces européennes ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 6,18% à Ollainville, contre 19,06% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Ollainville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,96% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Ollainville La fraction d'électeurs en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Jordan Bardella devrait se situer à 30% à Ollainville si la situation annoncée par les enquêtes d'opinion sur la France entière s'applique localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les habitants d'Ollainville plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans La communauté électorale d'Ollainville avait plébiscité Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe du Rassemblement national terminait avec 26,43% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,17% contre 53,83%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 24,46% des voix sur place, contre 26,96% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 52,70%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Ollainville Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Ollainville, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 22,05% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,06% et Yannick Jadot à 15,55%. Ce sont alors 346 votants qui avaient été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Comment la composition démographique d'Ollainville façonne les résultats électoraux ? Dans la ville d'Ollainville, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec 40% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,52%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (78,94%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,95%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 552 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,1%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,34%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ollainville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,54% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Ollainville Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Sur le plan national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,28%. À Ollainville, 71,14% des habitants avaient voté. Au fil des dernières élections, les 5 379 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les dernières européennes, 1 631 personnes en capacité de participer à une élection à Ollainville avaient participé à l'élection (soit 53,39%). Le taux de participation était de 46,9% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Ollainville ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera l'abstention à Ollainville. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,81% au premier tour et seulement 46,35% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,88% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 76,55% au second tour, soit 2 409 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.