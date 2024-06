Résultat des européennes à Forcé : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les bulletins de la coalition de gauche scrutés La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés à Forcé, le binôme Nupes avait en effet obtenu 46,48% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 5,89% à Forcé, contre 31,37% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Forcé, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour ces européennes. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà solide à Forcé entre Jordan Bardella en 2019 (12%) et Marine Le Pen en 2022 (17,11% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points comparé à 2022 en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Forcé ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Forcé lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,85%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 17,11%. Et elle échouait aussi au second tour avec 30,13% contre 69,87%. Le RN n'a pas plus convaincu à Forcé un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 9,81% au premier tour, contre 46,48% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Forcé, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - À Forcé, Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était doublement battu aux européennes dans la commune. La tête de liste RN achevait la campagne troisième, avec 12%, derrière Nathalie Loiseau avec 31,37% et Yannick Jadot avec 15,79%.

11:45 - Élections européennes à Forcé : un éclairage démographique À Forcé, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec une densité de population de 209 hab/km² et 47,86% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 7,82% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,07%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 481 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,43%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,77%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, de 7,13% à Forcé, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Forcé : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, parmi les 502 personnes en âge de voter à Forcé, 54,74% étaient allées voter. Le taux de participation était de 48,1% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Forcé : quel sera le taux de participation ? L'un des facteurs principaux des élections européennes sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Forcé. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,11% au premier tour. Au deuxième tour, 48,21% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,11% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,52% au deuxième tour, c'est-à-dire 744 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.